Totalmente sem controle…

(Isso a julgar pela ação na Vila Cruzeiro, no Rio, com 23 mortes, e pela abordagem com vítima dentro de viatura da PRF, transformada em “câmara de gás”, em Sergipe)

Em tempo: novo governo, a partir de janeiro, tem que mudar tudo….Brasil virou o país da polícia, policialesco…..é verdade: pegou corda de Bolsonaro e seu pensamento medieval!!!…retrocesso geral em sociedade.!!!

J R Braña B.

PS: Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, diz que a eleição já está decidida para 80% do eleitorado, e Lula só perde se ela for cancelada (Revista Fórum)

