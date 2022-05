inflação

Dieese

O percentual de reajustes abaixo da inflação seguiu em alto patamar para categorias com data-base em abril, aponta o boletim ‘De olho nas negociações’, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre 163 casos analisados até o momento, 46% não repuseram as perdas, mesmo nível dos que obtiveram reajustes iguais à variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apenas 8% das categorias obtiveram resultados acima do indicador referência para as negociações salariais no país em abril. É a menor proporção de reajustes com ganhos reais em 2022 e a segunda menor proporção nas últimas 15 datas-bases, acima apenas de novembro de 2021.(…)

Salários perderam um terço do poder de compra em cinco anos

A disparidade entre a inflação e os salários chega a 31,32% no período entre março de 2017 e março de 2022. Na série histórica do Dieese, em 2018, 9% das categorias negociaram reajustes abaixo da inflação, enquanto em 2021 o índice chegou a 47%.

(…)

Em tempo: percebe agora por que o seu salário não dá para comprar mais o que comprava antes…?!!!

J R Braña B.

