Nota de Repúdio do Senador Petecão

nota

Máquinas compradas com emendas de parlamentares estão sendo retiradas das prefeituras a mando do governo GladsonC, denuncia o senador Petecão

Do senador Petecão

NOTA DE REPÚDIO

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) repudia veementemente a atitude desrespeitosa do Estado do Acre para com os produtores rurais ao retirar maquinários agrícolas dos municípios onde os prefeitos se declaram livres para se manifestarem contra a reeleição do atual governador.

Recentemente, o município de Epitaciolândia foi vítima da nefasta ação do governo do Acre. Diversos jornais noticiam a retirada de maquinários da região em decorrência de o prefeito ter declarado apoio a um candidato adversário do atual governador.

Na última sexta-feira, o município de Acrelândia seria mais uma vítima da tentativa do governo estadual retirar as máquinas. Tentaram, mas não conseguiram! A revolta dos produtores impediu que a ação fosse concluída. O senador considera heroica a ação dos produtores, mas, se mostrou preocupado no potencial que este conflito tem de se tornar em tragédia.

Várias destas máquinas agrícolas que hoje compõe uma vasta frota do Estado foram viabilizadas por emenda de bancada e apoiadas por senadores e deputados federais acreanos. Sendo assim, os maquinários foram adquiridos com dinheiro público e fazem parte de um projeto de aquecimento e incentivo da atividade agrícola acreana. Sabemos que muitas famílias dependem da atividade agrícola para se manter. Retirar as máquinas das mãos do agricultor é uma crueldade sem tamanho.

Não é de hoje que o senador Sérgio Petecão alerta sobre tais perseguições. Usar o menos favorecido como instrumento de coação política é tudo que o Acre não precisa. Os interesses de todos os acreanos devem estar acima de qualquer vantagem política ou partidária.

Por fim, o senador Sérgio Petecão lamenta e se solidariza com a situação dos produtores rurais prejudicados por estas ações. O senador assegura ainda que está trabalhando para pôr um fim a fase sombria que atravessa o nosso Estado do Acre.

Senador Sérgio Petecão

Em tempo: por telefone, o senador disse que esse atitude do governo GladsonC pode resultar numa tragédia…em Acrelândia a população se rebelou e não deixou levar as máquinas, em outro município pode acontecer a mesma coisa e meu medo é isso descambar pra violência…eu nunca tinha visto isso no Acre…um governo retirar as máquinas dos municípios porque o prefeito não apoia a sua reeleição…estou representando contra o governo e vou denunciar na tribuna do senado, que é onde tenho meu espaço.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)