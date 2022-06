Vídeo: Escola conscientiza alunos sobre uso do Tabaco

tabagismo

Por Marcos Barreto (com vídeo ao fim do texto)

Escola da capital conscientiza alunos sobre uso do Tabaco

O dia 31 de Maio destina-se ao Combate Mundial ao Tabagismo.

Estudos mostram que boa parte do uso ou experimentação do tabaco começa na adolescência, e em muitos perdura.

Em alusão ao tema a escola de ensino integral Boa União promoveu palestra de conscientização com seus alunos. Na oportunidade, buscou-se alertar sobre os riscos do uso constante do tabaco e principais efeitos no organismo.

A mediação foi feita pela profissional de saúde Almizeth Oliveira, da unidade de saúde Maria Verônica.

Os alunos mostraram-se curiosos sobre o tema, e várias perguntas foram feitas.

Segunda o INCA ( Instituto Nacional de Câncer), o tabagismo é uma doença que está associada à dependência da nicotina. E seus efeitos no organismo são vários.

Os alunos Jack e Manuele falam um pouco sobre o evento;

Colaboração: Professor Marcos Barreto

