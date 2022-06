Moisés Diniz, os carapanãs…(e os parênteses)

Carapanãs

Moisés Diniz, secretário-assessor-pensador do Palácio – publicou abaixo texto na rede antissocial, a propósito da negação do STJ em um recurso do governo em relação à Operação Ptolomeu…(com contrapontos…)

Moisés Diniz

STJ NÃO JULGOU MÉRITO NENHUM (correto)

Gladson, estamos com você! Vamos vencer, apesar de quem usa gasolina nos bebedouros do palácio e na mídia e de quem só quer arrancar pedaços, sem olhar para o projeto maior.

(Cacique, qual é o projeto do Gov GladsonC para o Acre?)

Vamos vencer, apesar das ”carapanãs que encheram e voaram’.

(Provérbio portuga que todo acreano entende e é bumerangue)

Eles não são tão fortes como dizem, se não, já teriam decidido quem são os candidatos deles ou não estariam já discutindo união de segundo turno. (Aqui, o Cacique esnoba com o favoristimo real de GladsonC)

Além do mais, o STJ não julgou mérito nenhum, apenas um recurso sobre procedimentos judiciais.

(Isso é real e verdade…falamos sobre isso hoje aqui)

Vamos vencer, com o povo e a proteção de Deus!

(Por que Deus não protegeria os outros?)