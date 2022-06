Lula não tem responsabilidade se perder de Bolsonaro no Acre

lula

Lula foi o presidente que mais fez pelo Acre..

Sem ele não existiria BR-364 (hoje abandonada) até o Juruá (nem o aeroporto de Cruzeiro)…

Foi Lula presidente que decidiu pessoalmente numa reunião com políticos locais da época alocar recursos para todas as pontes de Rio Branco a Cruzeiro…

Foi o presidente que mais visitou o nosso estado…

Lula veio tanto aqui que conhece praticamente todos os municípios…

Mas os últimos 10 anos no Acre foram terríveis para a população porque a gestão local, antes competente e visionária – foi deixada de lado…

E o resultado está aí abaixo…

Bolsonaro, o pior presidente…

O mais danoso para os trabalhadores…

O presidente da volta da inflação e carestia…(gasolina, gás, energia, comida, remédio…)

E mesmo assim o Acre ainda prefere Bolsonaro a Lula….

A responsabilidade não é de Lula por essa situação…

(segue o Em Tempo após quadro da pesquisa da Fieac para presidente)

Em tempo: a baixa consciência política da sociedade acreana faz com que uma figura como Bolsonaro tenha aceitação maior que o presidente que mais ajudou o nosso Estado.

Em tempo 2: mas essa baixa consciência política é apenas uma parte do problema…a maior responsabilidade pelo baixo desempenho de Lula frente a Bolsonaro aqui é o legado da última década nos governos locais.

Em tempo 3: consciência política não é gostar de eleição e muito menos se matar por um candidato (muitas vezes que não vai fazer nada para ajudar você e sua classe social)

Em tempo 4: consciência política compreende, como diz o professor Sandoval, um conjunto de dimensões psicológicas sociais que inter-relacionam significados e informações, levando o indivíduo a orientar-se e tomar decisões que representem o melhor curso de ação dentro de contextos específicos.

Em tempo 5: no contexto específico de 2018 (eleição para presidente), o Acre se orientou mal e seguiu o pior curso de ação…E agora parece que vai repetir o mesmo pior curso de ação dentro, novamente, de um contexto específico (eleição 2022 para presidente).

Em tempo 6: percebam que o restante do Brasil tende não querer seguir o pior curso de ação (pesquisa com Lula na frente de Bolsonaro é indicador)…Por que? Porque melhorou o nível de consciência na sociedade brasileira…que o sofrimento Bolsonaro com a piora na vida da maioria ajudou aflorar.

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)