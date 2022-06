BR: ‘Siga o dinheiro…’

dinheiro

Lenio Streck (Professor titular da Unisinos/RS e da UNESA/RJ. Catedrático da ABDConst. Procurador de Justiça aposentado (RS). Advogado e parecerista.

-Opa, opa. STF suspende a suspensão do show de Gusttavo Lima. Isto é: não sai ! Bingo! Tem de ir a fundo agora. Seguir o dinheiro. A empresa One7 (Ups, uma startup que pegou 320 mi do BNDES) comprou G.L. por 250 mi. Uau. One7=17! Coincidência, lógico. Mas, follow the money!

-STJ. Teclado me traiu. Superior Tribunal de Justiça!!!

-Juiza da Bahia suspendeu show de 2 milhões de Gusttavo Lima. Um município em calamidade. E contrata show. Ironia do nome: TEOlândia. Teo. Deus, pátria e família. Tche te re te te. Este país tem de ser reinventado. Sertanejos tipo GL fazem mal à cultura. E à saúde. Dos cofres!

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)