CNC projeta 2,4 bi em vendas no Dia dos Namorados

namorados



CNC projeta R$ 2,49 bi em vendas para o Dia dos Namorados

Apesar da expectativa de incremento no varejo, resultado deve apresentar recuo de 2,6% em relação a 2021, refletindo um cenário de consumo fragilizado

O Dia dos Namorados deve ajudar o varejo a aliviar as perdas econômicas sentidas no ano, ainda que com uma arrecadação mais tímida do que em 2021. De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas do comércio brasileiro voltado à sexta data comemorativa mais importante do setor deverá totalizar R$ 2,49 bilhões. Confirmada essa expectativa, que já desconta a inflação, o resultado das vendas registrará um recuo de 2,6% em relação à mesma data no ano passado.

(…)

(CNC)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)

PS: SUS! FALTANDO TODO TIPO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL DE BOLSONARO!!! (Senador Kajuru)