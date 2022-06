Aulas suspensas: Infectologista elogia atitude da #PMRB

médico

Prefeitura de Rio Branco suspende aulas devido aumento de casos de síndrome gripal em crianças

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (foto), acompanhado da secretária Municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene(foto), e da coordenadora Municipal de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins(foto), concedeu coletiva, na manhã desta sexta-feira, 10, no auditório da prefeitura, para anunciar a suspenção das aulas na Rede Municipal de Ensino, por um período inicial de uma semana, podendo se estender, caso seja necessário.

O prefeito explicou o motivo da suspenção. “Como a semana que vem teríamos apenas dois dias de aula (em decorrência dos feriados), nós resolvemos, ouvindo o pessoal da Secretaria, diante do que está acontecendo, e ouvindo, também, médicos da área, suspender inicialmente por uma semana, as aulas na rede municipal de ensino, devido o aumento dos casos de síndrome gripal, em Rio Branco, em especial nas crianças”.

“Diante do aumento do número de casos, à procura das Unidades, os pais levando seus filhos com essa síndrome respiratória e verificando que a maioria dessas crianças está nessa faixa etária, que estão nas creches, então, a prudência é suspender um pouquinho neste momento, para retornar com mais segurança”, salientou Socorro Martins, coordenadora de Vigilância Epidemiológica.

O médico infectologista, Eduardo Farias, elogiou a atitude da prefeitura. “Uma atitude positiva. E volto a dizer, nós não estamos advogando a parada da economia, de forma nenhuma. Nós queremos proteger as faixas etárias que são mais vulneráveis, crianças menores de 5 anos e idosos também”, finalizou.

(PMRB)

