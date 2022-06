Mâncio Lima: Ex-prefeito condenado por ‘improbidade administrativa’

tjac

Comarca de Mâncio Lima: ex-prefeito é condenado por improbidade administrativa

Denunciado terá que pagar multa superior a R$ 100 mil. Ele também teve direitos políticos suspensos por 6 anos e está proibido de contratar com o Poder Público ou receber incentivos creditícios, mesmo que indiretamente

O Juízo da Vara Cível da Comarca de Mâncio Lima julgou procedente a Ação Civil Pública (ACP) nº 0800026-23.2017.8.01.0015, condenando, por consequência, ex-prefeito daquele Município por ato de improbidade administrativa.

A sentença, do juiz de Direito Marlon Machado, publicada na edição nº 7.084 do Diário da Justiça eletrônico (DJe) do dia 13, considerou que a prática delitiva restou comprovada nos autos do processo, sendo a responsabilização do ex-chefe do Poder Executivo Municipal medida que se impõe.

