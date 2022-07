Bom dia! Ameaça…

bom dia

O general Walter Braga Netto (PL), pré-candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa em que ele disputará a reeleição, disse em um encontro com empresários da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que, se não for feita a auditoria dos votos defendida pelo presidente, “não tem eleição”.

A declaração foi feita no dia 24, há uma semana e causou constrangimento da entidade empresarial fluminense, conta Malu Gaspar, em O Globo.

(…)

Em tempo: só num país que não se dá o respeito, mesmo que seja numa democracia burguesa como a nossa – um milico da reserva ousa ameaçar a realização de uma eleição nacional. É vergonhoso…! Mas esse tipo de assunto fica muito distante da realidade social difícil da população e tudo acontece como se fosse normal…

J R Braña B.

