Viaduto da Ceará: Boca e MBittar lançam pedra fundamental

Prefeitura de Rio Branco lança pedra fundamental de viaduto, uma obra inédita na Capital

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta sexta-feira, 1, a pedra fundamental da construção de um viaduto na Avenida Ceará com a estrada Dias Martins, medindo 271 metros. A previsão de início da obra é para daqui seis meses. A ideia é desafogar o trânsito de uma das maiores vias da capital acreana.

O local é caminho para as principais universidades da cidade, mercados atacadistas, Fundação Hospitalar e diversos bairros da capital, por isso, nos horários de pico o engarrafamento na via prejudica demasiadamente a mobilidade urbana. Vale ressaltar ainda que a obra irá mudar, também, a estética da cidade. Tornando-a ainda mais bonita.

O prefeito Tião Bocalom falou sobre a importância da obra para a cidade de Rio Branco, pois, segundo ele, se trata do primeiro viaduto da cidade e é em sua gestão que será feito. “Eu estou muito feliz, pois esse viaduto é fundamental para quem mora na região. Quando eu entrei na prefeitura falei: “vou arrumar recurso para isso”. Foi quando eu procurei os senadores e falei com o Márcio Bittar e ele falou: “Bocalom, eu arrumo” e arrumou. É uma obra que vai marcar a nossa gestão”, enalteceu o prefeito.

A obra está orçada em R$ 25 milhões e 51 mil, dos quais R$ 25 milhões de emenda do senador Márcio Bittar e R$ 51 mil de contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.

O senador Márcio Bittar comentou sobre a alegria de poder ser o autor da emenda do primeiro viaduto do Acre. “Não há nada que possa alegrar mais um parlamentar do que ver o resultado do seu trabalho. O prefeito me pediu essa emenda, eu achei o projeto maravilhoso, a ideia fantástica”, explicou.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) Cid Ferreira, frisou a importância da obra. “Com toda certeza vai trazer uma melhor trafegabilidade. Essa obra é importantíssima para a nossa cidade, juntamente a outras que a prefeitura muito em breve irá lançar”.

Estiveram presentes no lançamento da pedra fundamental, a senadora Mailza Gomes, os vereadores Antônio Moraes, Ismael Machado e Raimundo Castro, os secretários municipais Valtim José (Casa Civil), Joabe Lira (Cuidados com a Cidade), Sheila Andrade (Saúde), Eracides Caetano (Agropecuária), o assessor especial de Articulação Institucional, Hélder Paiva, o chefe do Gabinete Militar Municipal, Cel Ezequiel Bino, entre outras autoridades.

