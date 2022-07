Eleições: Perpétua põe Forças Armadas no devido lugar (vídeo)

forças armadas

Deputada Perpétua ao ministro da Defesa e a comandantes militares em audiência na Câmara…assista, apenas 2 minutos esclarecedores….

Perpétua é, sem dúvida hoje, a mais importante deputada federal (de esquerda) e o Acre precisa reconhecer essa ascensão política dela em nível nacional (segue o ET após o vídeo imperdível)

Em tempo: as eleições são responsabilidade das Forças Desarmadas….dos partidos políticos, do povo que vota e das instituições da burocracia civil escolhidas pela Constituição para coordenar o processo eleitoral.

Em tempo 2: nesta quinta, 7, vamos conversar ao vivo (20h) com o Daniel Vianna Vargas, juiz do TJRJ, autor do livro Eleições Brasileiras, cujo foco principal é a urna eletrônica…tá feito o convite…

J R Braña B.

