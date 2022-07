Limonada: Dissidentes cubanos e o velho bla, bla blá…

cubanos

A ‘democracia brasileira’, onde a maioria do povo também não come carne de boi….porque não tem dinheiro para comprar…nem liberdade financeira para viajar, passear por onde queira…para ir a um bom restaurante…falta de liberdade financeira é falta de liberdade política… e muitos não entendem isso.

‘A democracia brasileira’…

O programa Mais Médicos, com os cubanos – trouxe períodos de vida e melhora a centenas e centenas de rincões que a ‘democracia brasileira’ não servia (hoje não serve mais) com saúde…e as pessoas adoravam os espiões do Fidel que os atendiam com dignidade…

Pode apostar…esses dissidentes políticos de direita de Cuba, com certeza, são bolsonaristas…e defendem o exemplo de ‘liberdade e justiça social’ do tenente/capitão aposentado, que empurrou o país novamente ao Mapa da Fome da ONU ao virar presidente num desmancho da ‘democracia brasileira’.

Em tempo: Cuba tem seus problemas e em algum momento desse percurso complexo seus cidadãos encontrarão as melhores soluções…e que não estão na ‘democracia brasileira’.

J R Braña B.

