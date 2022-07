Eleições: Gov GladsonC recebe chefe da ABIN

abin

Estado recebe visita institucional do superintendente estadual da Abin

Em agenda institucional na manhã desta segunda-feira, 11, o governador Gladson Cameli recebeu o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Acre, Éder Manfrin Nonato, no Palácio Rio Branco.

Durante o encontro, as autoridades conversaram sobre o papel conjunto que as duas instituições desempenham, de garantir a democracia e a segurança pública, principalmente no período eleitoral.

