Censo Escolar 2022 – Conclusão em agosto

censo escolar

Gov do Acre

Primeira etapa do Censo Escolar 2022 termina em 1º de agosto



A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) alerta os gestores e secretários escolares para a data de encerramento da primeira etapa da coleta de dados do Censo Escolar 2022, que será dia 1º de agosto.

A coleta é dividida em duas etapas; a primeira se iniciou dia 25 de maio, com um evento de lançamento no auditório da SEE, em Rio Branco, na presença de autoridades e representantes de diversas instituições educacionais. Essa etapa se refere às informações sobre escola, gestor, aluno e estrutura da instituição.

(…)

