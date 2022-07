mundo

Now This

Segurança se tornou viral por seus movimentos de dança durante um jogo do Tampa Bay Rays na Flórida…assista…:

Bust a move 🕺🏾This security guard went viral for his dance moves during a Tampa Bay Rays game in Florida pic.twitter.com/EHPdq65wt4

— NowThis (@nowthisnews) July 16, 2022