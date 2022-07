auxílio

Sec Esp do Gov Federal

Mais de 111 mil famílias do Acre receberão o Auxílio Brasil em julho

O Acre terá, neste mês de julho, um total de 111.362 famílias, dos 22 municípios do estado, atendidas pelo Auxílio Brasil. O valor total destinado pagamento supera R$ 47,66 milhões e o valor médio dos benefícios a serem pagos é de R$ 415,08. Os números fazem parte de um levantamento do Ministério da Cidadania, pasta que coordena o Auxílio Brasil e é responsável por gerenciar os benefícios do programa e o envio de recursos para pagamento.

(…)

Em tempo: traduzindo: supondo que a média dessas 111 mil seja de quatro indivíduos por famílias, mais de 400 mil pessoas hoje dependem o Auxílio Brasil. Ou seja, 50% da população do Acre vivem na extrema pobreza. Parabéns aos envolvidos!

J R Braña B.

