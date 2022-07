Nota de Esclarecimento da Fundhacre

nota

Nota de Esclarecimento



Mediante denúncias do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) sobre falta de medicamentos, mantimentos e equipamentos na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), a unidade hospitalar vem a público informar que:

Trata-se de denúncias inverídicas que vêm ocorrendo por meio de grupos de Whatsapp. Fique esclarecido que não faltam medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais da unidade.

Em relação aos mantimentos, não tem faltado nenhum item de alimentação dentro da Fundhacre, pois na atual gestão a cozinha da unidade foi reativada, logo todos aqueles que têm direito ao alimento por lei são atendidos. Além disso, também é servido um lanche no setor ambulatorial aos pacientes que aguardam pelo atendimento.

Também é inverdade que a gestão paralise cirurgias eletivas para atender a agenda de mutirões, considerando que são procedimentos completamente distintos.

A unidade afirma, ainda, que em nenhum momento o Sindicato dos Médicos do Acre procurou a direção do hospital para possíveis esclarecimentos acerca da denúncia.

João Paulo Silva – Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre

