Senadora Mailza tem que ficar esperta…

mailza

…E correr atrás dos votos enquanto dá tempo….porque… (segue após imagem abaixo)

…o ministro Ciro Nogueira não tem um voto sequer por aqui….nem poderes para fazer o seu nome aqui no Acre embalar na campanha…quem teria que fazer isso seria o governador GladsonC, do mesmo partido de Mailza…mas esse vai apoiar outro candidato, de outro partido.

Mailza tem de verdade o apoio somente do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

E com a provável saída de JV da disputa do senado, a senadora do Quinari entra pode, enfim, entrar no páreo.

J R Braña B.

