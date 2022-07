Furtos de fio/cobre: ‘Quem compra sabendo também é ladrão’

fios

Prefeito de Rio Branco assina Projeto de Lei para coibir furtos de fios e cobres na capital

O prefeito Tião Bocalom assinou, na manhã desta segunda-feira (25), Projeto de Lei que visa coibir os receptadores de produtos furtados.

A Lei tem como objetivo amenizar o grave problema dos constantes furtos de fios e cobres que prejudicam os comerciantes da capital acreana e, também, a iluminação pública da cidade.

Glória Gomes é proprietária de um Box que serve café da manhã, na Praça do Relógio, no Centro da cidade. Ela começou a semana sem conseguir trabalhar em decorrência de mais um furto da fiação do seu estabelecimento, o que a deixou sem luz. Ela relatou não ter vontade mais de trabalhar mais, pois ninguém consegue mais trabalhar sossegado.

“As coisas que estão no freezer, se não arrumar, vai estragar. O prejuízo é nosso, temos contas para pagar e quando chegamos aqui está uma coisa dessas”.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que o projeto vem para diminuir os roubos de cabos e fios, que estão ocorrendo na Cidade e vem causando um prejuízo monstruoso para a prefeitura. Segundo ele, a Segurança Pública não tem poder para cuidar e que pediu, inclusive, ao Governo do Estado, para providenciar mais segurança para evitar que isso continue.

“É um custo muito alto, milhões de reais que vão pelo ralo. Se tem ladrão é porque tem comprador e a nossa lei é exatamente nesse sentido. Se tem o comprador, vamos para cima dele. Vai perder alvará… Ou seja, aquele que compra sabendo que é produto de roubo, me desculpe, mas é ladrão também”, explicou.

A comerciante Sheila Alcântara, da Praça da Revolução, também começou a semana sem conseguir trabalhar. Sua fiação foi furtada durante a madrugada desta segunda-feira. Ela acredita que o Projeto de Lei assinado pelo prefeito Tião Bocalom irá ajudar nessa questão.

“Talvez amenize alguma coisa para nós, porque eu acho que eles só roubam porque tem alguém que compre. Porque se não tivesse, não teria esse negócio”, finalizou.

(PMRB)