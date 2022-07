JV sabe que as coisas complicaram (v)

jv

Quem acompanha oestadoacre sabe que desde o começo dissemos aqui que JV não seria candidato a governador…

Teve site importante aqui em Rio Branco que meteu um ‘definido Jorge Viana governador…)

Definido sempre foi a candidatura de JV ao senado.

Que deverá ser eleito porque os outros nomes concorrentes ao senado estão muito abaixo dele…

Mas não há garantia de nada…

‘Lula pediu JV no senado’

Essa justifica só serve para Jorge Viana…

‘No senado pode ajudar mais’

Num eventual mandato de governador (com Lula presidente) JV ajudaria muito mais…mas uma eleição sua para o Palácio Rio Branco também era improvável….o desgaste do PT no Acre segue alto ainda. Jorge nunca quis entrar na disputa para o governo para perder.

Vitória ou aposentadoria

JV precisa vencer a disputa para o senado…se perder, será a derroooota….pode preparar a aposentadoria política….o que não aconteceria numa eventual derrota para o governo…perder uma disputa para o governo não é derrota…porque mantém aliados e eleitores solidários pelo esforço dispendido na ação política num momento de dificuldade….

Aliados na campanha

Quem serão os proporcionais que vão vestir a camisa de JV senador? Já ouvi coisa do tipo…’agora, se vire…’

Quem vai acompanhar JV?

Muitos acompanhariam de verdade se fosse para o governo.

Decepção com anúncio de JV?

Sim. Vários aliados estão decepcionados. A Federação PT-PCdoB-PV já entra derrotada na disputa pelo governo…

O que pensam eleitores

O eleitor comum não está nem aí para mandato de senador, deputados….ele quer ver o seu político favorito no executivo….No Acre, vive-se a disputa para o governo…é isso que divide, que inflama, que agrega, que polemiza…que interessa.

Senado

Num eventual governo Lula, o senado será ainda mais um palco de luxo do Brasil…Todos querem esse luxo…Inclusive JV….rsrsrsr

Federação, apoio

E por que não direcionar agora esforços e apoio a um candidato ao governo que já está em campo guerreando contra GladsonC faz uma eternidade? Por que perder tempo igual foi feito na disputa para a prefeitura de Rio Branco?

E lembrando

Algumas figuras que exerceram cargos executivo da ex-Frente Popular seguem escondidas…não dão um piu…..nunca se dispõem a nada…nunca foram de esquerda….se aproveitaram na verdade…são uns….

E por fim…, eleitor!

Cada um cuide de sua vida porque os políticos estão cuidando da deles….e reze para Bolsonaro não vencer novamente.

J R Braña B.

