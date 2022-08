Bocalom: Obras no Recanto dos Buritis e Boa União

pmrb

Prefeito de Rio Branco vistoria obras no Recanto dos Buritis e Boa União

O Programa Acelera Rio Branco, criado recentemente pela prefeitura da capital acreana, através da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), tem como objetivo recuperar pelo menos 60 passarelas, espalhadas por diversos bairros da cidade.

As obras são executadas com recursos próprios da prefeitura, e prevê um investimento de R$ 300 mil. Se a prefeitura fosse contratar empresas particulares, esse montante chegaria na casa dos R$ 2,5 milhões. Uma economia superior a 2 milhões de reais.

Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou algumas passarelas nos bairros Recanto dos Buritis e Boa União.

No Igarapé do Almoço, no Recanto dos Buritis, o gestor ressaltou sobre a importância desse programa para as comunidades.

“A situação não estava boa para os moradores, o povo estava passando em cima de uma ‘pinguelinha’, uma ponte abandonada há mais de cinco anos”.

Joabe Lira, secretário municipal de Cuidados com a Cidade, informou que as obras no bairro têm data para ser entregues à população.

“O prefeito deu ordem de trinta passarelas, depois mais trinta, até contemplar todos os bairros de Rio Branco. Até quarta-feira estaremos entregando esta obra aqui para eles”, garantiu.

Francisco Coelho, vice-presidente do bairro, frisou que todos os moradores estão muito satisfeitos.

“Temos três passarelas e um trapiche, que corta até o Santa Inês. Nós agradecemos a vinda do prefeito aqui, pois ele tem muitas demandas para resolver e veio aqui no nosso bairro, para resolver a situação das passarelas”.

Os moradores solicitaram, também, melhorias na Travessa da Alegria e do beco que dá acesso ao Igarapé do Almoço, o que foi prontamente atendido pelo prefeito, como explica o presidente da EMURB, José Assis.

“Ele está indo nas comunidades, verificando as necessidades de cada uma delas, e essa comunidade aqui, solicitou essa rua que é a Travessa da Alegria”, relatou.

