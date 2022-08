Petecão intensifica andanças nos municípios

petecão

Petecão mostra força no interior ao inaugurar comitês em vários municípios

Os municípios das regiões do Vale do Juruá e Tarauacá / Envira estão com os comitês de campanha funcionando a pleno vapor na distribuição de material de campanha e propaganda eleitoral do candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD). Ao longo desta semana, a coligação “Com a Força do Povo”, inaugurou comitês em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.

Mostrando a boa organização de campanha e o poder de articulação política de Sérgio Petecão, os eventos de inauguração dos espaços foram marcados por um grande público e, principalmente, pela alegria e animação da militância que está indo às ruas levar a mensagem de um Acre melhor com Sérgio Petecão à frente do governo.

A chapa é encabeçada por Petecão ao governo, vice João Tota Filho (PSD) e Vanda Milani (Pros) ao Senado.

