No Acre bolsonarista um jingle assim é impossível (#shorts)

jinge

O jingle da candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes…

No Acre ninguém ousa fazer um do tipo, porque se avalia que pedir votos para Lula retira os seus próprios votos…essa atitude se acentuou em 2018, quando a maioria se escondeu da campanha nacional do PT e procurou salvar a própria pele (maioria não salvou)…clique na imagem abaixo e assista…

J R Braña B.

