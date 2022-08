Eleição pra governo: Desidratando adversários…

governo

O oficialismo comemora números internos que recebeu nas últimas horas…

O detalhe importante: carregaram demais na desidratação de pelo menos dois adversários…

Esse truque estatístico do fornecedor é muito manjado.

Consueto que GladsonC é o favorito das eleições…é natural que assim seja…

A máquina sempre funciona e a perspectiva de poder – ou de manutenção do poder – é completamente seducibilis aos olhos do respeitável público e de seu entorno.

Em tempo: como me disse há pouco um político com larga experiência em Acre, Petecão é o único candidato ao governo até agora com campanha estruturada nos 22 municípios.

