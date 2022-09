No Rio: Morre ex-atacante do Juventus

juventus

Façanha, na sua coluna

Faleceu na quarta-feira (31), na cidade do Rio de Janeiro, o ex-atacante juventino Adrialvaro Jorge do Nascimento, 68 anos, campeão acreano com a camisa do Juventus na temporada de 1984.

Adrialvaro era delegado de polícia desde 1994, mas já estava aposentado e residindo na capital carioca.

(…)

JR Braña B.

