Telhado do hospital em Sena cai em cima de pacientes (v)

Um paciente atingido com o desabamento do telhado já teria sido transferido para Rio Branco

…informações chegadas agora a oestadoacre, acompanhada de fotos, mostra um incidente no hospital de Sena Madureira. Parte do telhado teria desabado em cima de alguns pacientes…‘Tá um B.O doido aqui no hospital‘, disse a fonte de dentro da unidade de saúde.

As obras no setor administrativo do hospital de Sena (não é uma reforma completa, como se pensava) se arrastam há mais de ano…as promessas do governo GladsonC eram de que ficariam prontas este ano e até agora nada.

Imagens do incidente no hospital de Sena enviadas a oestadoacre…clique na imagem abaixo para ver…

(espaço aberto para esclarecimento da Sesacre e do Governo)

Com informações do ZHO, de Sena.