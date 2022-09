NOTA DE ESCLARECIMENTO (ex-gestora do Hospital de Sena Madureira)

“A ex-gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, localizado no Município de Sena Madureira, Edgardina Matos Barbosa, vem a público primeiramente prestar solidariedade à família de Izailton Gadelha, vítima do fatídico acontecimento ocorrido no interior do Hospital, no último dia 2 de setembro. Infelizmente, no lugar em que se busca o tratamento médico, a cura, a fatalidade ocorrida é algo jamais esperado.

Nesse sentido, a ex-gerente do Hospital em referência, exonerada na data de 06/09/2022, pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, cujo ato seria até passível de compreensão, caso a ex-gerente tivesse sido inerte diante dos fatos que possivelmente levaram a essa fatalidade, nesse sentido, necessita trazer informações relevantes para o esclarecimento da situação, talvez até desconhecidas pelo Chefe do Estado, visto ser um homem responsável e comprometido com o bem-estar do povo acreano.

É fato público que o Hospital necessitava de urgentes reformas na parte estrutural do prédio, pelo que a ex-gerente sempre lutou, tendo encaminhado diversos ofícios ao órgão imediatamente superior – Secretaria de Saúde do Estado do Acre –SESACRE, nos quais relatou a necessidade de obras urgentes, bem como a transferência do atendimento para outro local, até que essas obras fossem concluídas.

Toda a documentação comprobatória dos muitos expedientes administrativos direcionados à SESACRE, (MEMORANDO Nº08/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº13/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº16/2022/SESACRE-GAJCF MEMORANDO Nº18/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº23/2022/SESACRE-GAJCF MEMORANDO Nº43/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº44/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº55/2022/SESACRE-GAJCF MEMORANDO Nº63/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº102/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº105/2022/SESACRE-GAJCF, MEMORANDO Nº131/2022/SESACRE-GAJCF MEMORANDO Nº965/2022/SESACRE-DGUP) e por último o relatório elaborado pela equipe da Diretoria de Gerenciamento de Unidades Próprias, relatando a situação emergencial do Hospital, desde o início da sua gestão até véspera de sua saída de férias. Todos os documentos comprobatórios encontram-se a disposição de toda a comunidade e também dos órgãos fiscalizadores.

Os expedientes contêm relatos da necessidade urgente de locação de prédio para abrigar pacientes e servidores, cujo pedidos nunca foram atendidos pela SESACRE. A ex – gestora requereu a imediata transferência dos pacientes para outro local (SAMU), o que infelizmente não aconteceu a tempo de evitar a perda de uma vida. Os relatos minuciosos contêm a exposição de possíveis riscos à saúde de pacientes, servidores e usuários do serviço, com acervo fotográfico de toda situação emergencial no interior daquele prédio hospitalar. Importa esclarecer que a ex-gerente do Hospital, espontaneamente, se colocou à disposição das autoridades competentes na apuração do caso.

É fundamental destacar, que a nossa gestão fora pautada dentro de princípios éticos e morais, obrigação de todo gestor público, sobretudo por seu compromisso social oriundo de uma vida honrada e voltada para o bem comum. Vale frisar que em momento algum houve negligência nem de minha parte, nem de qualquer membro da equipe do HJCF.

Nesse sentido, faz-se necessário expor a verdade dos fatos, que serão devidamente comprovados pela ex-gerente, que se coloca à disposição da Justiça para colaborar com o deslinde desse lamentável episódio. Esperando que a família enlutada receba o conforto devido nesse momento de profunda dor e que a verdade prevaleça, para que os verdadeiros culpados sejam responsabilizados.”

Sena Madureira/AC, 07 de setembro de 2022.

Edgardina Matos Barbosa

Em tempo: como dissemos aqui a responsabilidade por esse incidente no hospital João Câncio Fernandes e essa morte do paciente é da Sesacre, do Governo GladsonC e dos políticos de Sena, que fecharam os olhos para o problema (obra negligenciada).

J R Braña B.