O Acre inventou o Prato (meio) Feito!

Acredite, esse prato mal apresentado, pela metade, é vendido pela Água na Boca, no Shopping Via Verde, de Rio Branco, por R$41.

É um insulto à inteligência das pessoas.

Quantidade e a qualidade sofríveis

Fiz questão de fotografar essa indecência hoje…e mostrar aqui.

É preço de aeroporto privatizado e que só otários, como eu – caem.

Talvez esse seja um dos motivos de vários espaços do Via Verde estarem fechados…

Maioria da população não tem como pagar R$ 41 por meio prato de comida.

Restaurante mesmo não existe mais por lá.

Com aluguel caro e concessionários em dificuldade para fechar as contas, o futuro do Via Verde para ser um enigma.

J R Braña B.