Fundo JBS pela Amazônia seleciona novos projetos com foco em ciência e tecnologia

As sete iniciativas visam a promoção da bioeconomia e a preservação da Amazônia, envolvendo comunidades tradicionais e indígenas

O Fundo JBS pela Amazônia (FJBSA) selecionou sete iniciativas que contarão com apoio financeiro para promover ações de preservação da floresta amazônica, melhorar a qualidade de vida das comunidades tradicionais e indígenas e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico do bioma. Ao todo, já são R$ 60 milhões comprometidos em 12 projetos apoiados pelo Fundo em dois anos de funcionamento. As novas iniciativas têm foco em ciência e tecnologia.

(…)

Mais de 100 propostas foram analisadas pela equipe técnica a partir de critérios objetivos para selecionar as iniciativas.

(…)

No Acre

Geoflora – Automação Florestal e Espacialização de Carbono – Pesquisa visa conhecer a dinâmica do carbono em diferentes usos da terra por meio de tecnologia de ponta para o monitoramento de emissão de gases de efeito estufa e do desmatamento, bem como a valoração de ativos ambientais e crédito de carbono, entre outros usos, servindo de maneira estruturante para a cadeia da restauração. O projeto será realizado em parceria com a Embrapa Acre.

(…)

