Nem o mais ferrenho crítico do presidente Jair Bolsonaro poderá dizer que ele é imprevisível. Antes de decolar rumo, primeiro, ao Reino Unido, para o funeral da rainha Elizabeth II, em seguida para Nova York, onde participa hoje da abertura da Assembleia Geral da ONU, seus assessores sonhavam projetar a imagem do presidente como um estadista, com a ajuda de vídeos ao lado de outros chefes de Estado. A compostura daria o tom “presidencial” ao presidente. A ilusão não demorou a se dissipar.

Bolsonaro provou, mais uma vez, ser incapaz de mudar sua conduta. Horas depois de chegar a Londres no domingo, foi para a sacada da residência do embaixador brasileiro fazer discurso de campanha para um grupo de apoiadores que o esperava. Como se estivesse no Brasil, não num país em luto pela morte de uma monarca admirada por seus súditos, repisou sua agenda: combate às drogas, oposição à legalização do aborto, à “ideologia de gênero” etc. Ontem voltou a atacar o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o Supremo Tribunal Federal (STF). Jornais locais e agências de notícias internacionais registraram a transformação de um momento que exigiria contrição e respeito num palanque em busca de votos.

Aproveitar a política internacional para reforçar o apoio interno é uma estratégia usada por diferentes presidentes e primeiros-ministros há muito tempo. A maneira como os Estados Unidos definem as relações com Cuba é há décadas influenciada pelo peso político da comunidade latina, principalmente no estado da Flórida. O erro de Bolsonaro em Londres foi ter desconsiderado o ambiente. Trata-se, afinal, de um cerimônia fúnebre. Os poucos apoiadores que o esperavam em frente à residência do embaixador certamente teriam ficado satisfeitos com um aceno. Mas circunspecção não é algo que se possa esperar de Bolsonaro. (…)

Fernando Henrique Cardoso e Lula souberam fazer isso com competência. (…). Bolsonaro é um desastre.

