…depois não digam que não foram avisados.

É só Lula vencer as eleições e assumir no dia 1 de janeiro, que os caladinhos hoje no Acre vão começar a cobrar a recuperação da BR-364…

…inclusive os caladinhos que moram nos municípios….os mais prejudicados e que não dizem um ai sobre as péssimas condições da estrada…

(aliás, todos os municípios acreanos vão dar maioria de votos a Bolsonaro…é caso de internação coletiva)

Passaram-se quase quatro anos de Bolsonaro e a RFdM (Rodovia do Fim do Mundo) segue abandonada.

Ainda bem que o Brasil não se resume ao Acre.

J R Braña B.

