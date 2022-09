Em agosto, foram mais de 6 mil flagras de brasileiros atravessando a fronteira americana ilegalmente, sendo 20 casos de crianças desacompanhadas dos pais

Dados oficiais do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) divulgados na última terça-feira (20) revelam que as autoridades americanas flagraram 6.129 tentativas de brasileiros tentando entrar ilegalmente no país. Trata-se da segunda alta consecutiva e o maior patamar de 2022.

De acordo com os números, já são 31.462 encontros com brasileiros nos oito primeiros meses do ano – 32,5% abaixo do que no mesmo período de 2021. Encontro é um termo técnico dos órgãos de fronteira e refere-se a dois tipos distintos de eventos: a detenção, que acontece quando os imigrantes são levados sob custódia para aguardar julgamento; e a expulsão, quando eles são imediatamente devolvidos para seu país de origem ou último país de trânsito.

O Brasil é o 13º país que mais teve cidadãos sendo flagrados nas fronteiras americanas em 2022. A grande maioria deles acaba sendo detida na divisa com o México e expulsa do país, uma vez que brasileiros não costumam ser elegíveis para pedidos de asilo nos EUA.

(…)

(AG IMMigration Group)

Em tempo: o mesmo país que o presidente Bolsonaro bate continência para sua bandeira vergonhosamente.

J R Braña B.