Deu xabu!

O debate na TV com seis candidatos ao governo do Acre acabou antes do tempo…no terceiro bloco. O apresentador surpreendeu todo mundo quando encerrou o encontro dizendo que o motivo foi a não inclusão do candidato do Agir, David Hall (que havia conseguido uma liminar para participar do debate concedida pela desembargadora Denise Bonfim).

Sobre o debate…

Mara – aprendeu com Bolsonaro e só fala no fantasma do Comunismo, que ela não tem a menor noção do que seja.

GladsonC – Continuou com a mesma lerdeza do debate do SBT…não falando coisa com coisa…

Petecão – Disse que o governador GladsonC bateu um recorde: ‘Em quatro anos não construiu uma casa no Acre’…

MBittar – Foi com uma postura menos arrogante…MBittar sempre treme quando dá de cara com Jorge Viana.

Nilson – Foi vestido de Jaleco o candidato do Psol.

JV – o candidato David Hall, excluído do debate, conseguiu tumultuar a TV Acre e sobrou para o candidato do PT que foi esquecido da primeira rodada de perguntas…

Os debates na TV, historicamente, são muito chatos, burocráticos, amarrados…é um saco e só assiste quem precisa, como este blogueiro aqui, para falar alguma coisa sobre…

Quem tem que acordar cedo (eu tenho) não fica nem pelo amor de Deus…

Normalmente a TV traz um apresentador de fora, o que torna a coisa ainda mais sem graça…

Resumindo: o debate da TV Acre foi um fracasso completo.

O eleitor vai resolver no domingo.

J R Braña B.