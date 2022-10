Cadeia Velha; Morada do Sol; Nova Estação; Aeroporto Velho; Base; Taquari – Parte 1; Taquari – Parte 2; Abraão Alab; Placas; Chácara Ipê; Ivete Vargas; Capoeira; Sobral; Izaura Parente; João Eduardo; Centro; Primavera; Terminal Cadeia Velha; Tropical; Bahia; Cerâmica; Quinze; Triângulo; Cadeia Nova; Estacão Experimental; Aviário; Bosque; Vila Ivonete – Parte 2.



Em tempo: concretamente, na região do Morada do Sol/Tropical, onde está localizado oestadoacre a melhora na velocidade ainda não foi sentida….Rio Branco ainda precisa instalar os equipamentos necessários (baixa conectividade na capital do Acre é a realidade) para atender com mais eficiência os consumidores com a 5G.

J R Braña B.