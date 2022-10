…totalmente diferente…

Aliás, como deve ser – aconteceu a festa do Círio em Rio Branco….uma festa religiosa e nada mais.

Em tempo: Em Belém, Bolsonaro foi proibido pelas lideranças da igreja católica de fazer discurso e pedir votos…isolado do evento, o presidente-militar foi passear em barco da Marinha nas águas da capital do Pará…ou seja, fez o que sabe fazer: gastar recursos públicos dos otários com a sua ociosidade conhecida, pois é um presidente, um cidadão avesso ao trabalho.

Em tempo 2: Lula lança Carta aos Evangélicos nesta segunda-feira.

Em tempo3: foto da capa: Círio de Nazaré 2020: Manto de Nossa Senhora de Nazaré — Foto: Tarso Sarraf

J R Braña B.