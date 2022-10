(…)print do ac

Aqui no Acre, paraíso bolsonarista (mesmo Bolsonaro não tendo feito nada pelo Estado) sempre tem a gasolina mais cara do Brasil…então, já sabe, no dia 30, dia da eleição, abasteça o que puder…porque no outro dia vão começar os aumentos novamente…tudo foi jogada do governo Bolsonaro para tentar vencer a eleição….mas não deu certo no 1o turno….não vai dar certo no 2o…

A diferença será será muito maior do que foi os 6 milhões de votos do 1o turno…

A propósito, pesquisa Ipec hoje : Lula 50%, Bolsonaro, 43%.

J R Braña B.