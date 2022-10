Dono da loja Havan, Luciona Hang, em conversa com secretário de Fazenda do seu estado…áudio foi exposto em programa eleitoral neste segundo turno em Santa Catarina pelo candidato Décio, do PT.

espere 03 segundos para abrir o áudio…

O Véio da Havan ama professores…’atraso o salário e demita a metade’ pic.twitter.com/cXSmJDo2wR — J R Braña B. (@jrbrana) October 22, 2022

Em tempo: é esse o tipo de empresário e mentalidade que apóiam Bolsonaro…que motivos professores de todo o Brasil têm para votar em Bolsonaro?

J R Braña B.