Español é o terceiro mais buscado no Acre entre os principais idiomas

Um estudo da Preply descobriu que o Acre é o único estado do Brasil onde o idioma coreano é o 4º mais buscado pelos internautas. A descoberta faz parte do estudo Os Idiomas Mais Buscados Pelos Brasileiros em 2022: https://preply.com/pt/ blog/idiomas-mais-procurados- pelos-brasileiros-em-2022/.

As buscas no Google por um segundo idioma no Brasil ultrapassaram a marca de 11 milhões só em 2022. É o que revela um levantamento conduzido pela Preply. A plataforma de idiomas analisou mais de 11 milhões de pesquisas em 2022 no Google Trends em todos os estados do país que incluíam termos relacionados a cursos de idiomas e montou um ranking das línguas mais procuradas. (…)

O interesse por cursos que ensinam a língua asiática chegou a regiões mais distantes de São Paulo, estado com quase 92% da comunidade coreana no Brasil. Em Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, o coreano integra o top 5 dos idiomas mais buscados. O Acre é o único estado no qual o coreano ocupa a 4° posição no ranking.

Metodologia da Preply

O levantamento avaliou, por meio da ferramenta Keyword Planner, 11.072.770 buscas no Google Trends entre os dias 22 de janeiro e 22 de julho sobre termos e palavras-chave relacionados a cursos de idiomas. O estudo avaliou as buscas realizadas em todos os estados do Brasil. Consideramos apenas termos e palavras-chave em português.

