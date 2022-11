O senador Sérgio Petecão, que reassume seu mandato no dia 4 (ele se licenciou para concorrer ao governo do Acre) reuniu-se na terça-feira,1, com Rodrigo Pacheco, atual presidente do senado.

A conversa dos dois senadores, que são do PSD, girou em torno da eleição à Mesa Diretora do senado, e o político mineiro quer a reeleição e o apoio de Petecão, do Acre.

Lula vai precisar de Petecão

Petecão, de todos da bancada do Acre, é o que tem mais condições de aproximação com o governo Lula, que precisará do político acreano para ampliar sua base de apoio no senado.

O político do PSD sabe disso, mas também compreende que sua aproximação com o novo governo a partir de janeiro terá que ser via seu partido e importantes senadores, como o próprio Pacheco, Oto Alencar ou mesmo o presidente Gilberto Kassab, todos com livre trânsito e relação com o presidente eleito.

Repetindo: Petecão quer e será levado a Lula pelo seu partido e por lideranças do PSD no senado.

Ficou claro, né?!!

Petecão só não será o nome forte do Acre no governo Lula e sua ampla aliança nacional se não quiser.

Ele vai querer.

J R Braña B.