Diz o empresário dono da igreja(?) Universal, Edir Macedo:

-Eu orei, ‘ó, Deus, quero que Bolsonaro ganhe’. Mas seja feita Vossa vontade, sobretudo, porque o Senhor é quem manda”, disse o bispo. Ainda segundo ele, agora é “bola pra frente

247 – O bispo bolsonarista Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, defendeu que a posição cristã a ser adotada após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições é “perdoar” o presidente eleito. “Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer”, afirmou Macedo, de acordo com a Folha de S. Paulo. “O diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, não dá, minha filha, bola pra frente, vamos olhar pra frente”, completou.

(…)

Em tempo: e ainda há quem frequente esse tipo de igreja…é um cínico, pra dizer o mínimo!

J R Braña B.