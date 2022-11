Tá tudo invertido.

Se o vereador cometeu irregularidades quem deveria analisar a sua cassação deveria ser a própria câmara e seus vereadores num processo político público onde a ampla defesa tivesse assegurada.

À justiça cabe analisar as acusações contra o cidadão vereador no âmbito da legislação penal e não decidir se ele continua ou não parlamentar.

Não cabe à justiça dizer quem pode e quem não pode ser parlamentar, ainda mais quando se está no exercício do mandato…., eleito pelo voto popular…só a câmara, por meio de seus vereadores eleitos – poderia abrir um processo com vistas a avaliar e decidir o futuro do vereador.

Mas o que fez a câmara?

Abriu mão de suas prerrogativas constitucionais e optou pelo caminho mais fácil…

Sem uma única contestação política (e jurídica) com base na Constituição, inclusive.

E isso não causa nenhum debate na mídia local…

É o fim da picada.

A soberania do voto popular foi pro lixo.

J R Braña B.