Manhã de terça-feira em Rio Branco…

Supermercados já com falta de vários produtos…

Postos de gasolina, muitos com grandes filas e outros já sem combustível…

No transporte público, no terminal, o serviço que é deficiente, ficou pior…30% da frota de busões foram recolhidos às garagens para economizar combustível….as pessoas esperam uma eternidade para tomar uma condução…

E por que isso?

Porque arruaceiros financiados por ricos e criminosos inconformados com a derrota eleitoral de Bolsonaro resolveram bloquear estradas e prejudicar o ir e vir das pessoas…

Resultado: o Acre está isolado porque sua única via de acesso ao centro e ao sudeste do país é pela BR-364, que está fechada em vários pontos no vizinho estado de Rondônia….

Este blogueiro de fim de mundo pergunta: o que está fazendo o governador GladsonC que não pega o telefone e exige que seu homólogo de Rondônia, também bolsonarista – desbloqueie com sua polícia a BR-364 e libere o tráfego para o Acre?

O que está faltando?

Não adianta…as urnas decidiram!

Lula venceu a eleição de forma limpa.

Vai assumir em 1o de janeiro e tomar as providências que precisam ser tomadas…

J R Braña B.