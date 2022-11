Escreveu Xandão no despacho:

-As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022.

Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas.

Publique-se com urgência.

(…)

Em tempo: ka ka ka…a emenda golpista saiu pior que o soneto.

J R Braña B.