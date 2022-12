O Banco do Brasil promoveu, nesta terça-feira, 29, o Circuito de Negócios Agro. Realizado pela primeira vez no Acre, o evento itinerante foi realizado na Praça Palácio Rio Branco, no centro da capital, e contou com o apoio institucional do governo do Estado.

Gov do Acre

(…)

Em tempo: o Brasil carrega o agro nas costas (isenção de impostos para exportações…etc etc…todos os privilégios possíveis com dinheiro do contribuinte…mas no Acre a coisa não anda…

J R Braña B.