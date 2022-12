clique na imagem abaixo para ouvir a música…

Informações sobre a iluminação de Natal “Vida, Esperança e Dignidade” da Prefeitura de Rio Branco

Na Avenida Getúlio Vargas, entre a Prefeitura de Rio Branco (Rui Barbosa) e o Memorial dos Autonomistas (Av. Brasil), foram instalados 14 mil metros de cordão luminoso, 500 metros de cascata luminosa na prefeitura. Além disso, completando 25 mil metros de cordão luminoso e led temos 3 árvores de Natal (Uma na rotatória da AABB e duas na Praça da Revolução), 2 grandes bolas luminosas na praça e iluminação no Terminal Urbano.

Uma das grandes novidades neste dia do acender das luzes, são as duas spinners 360 graus, numa plataforma instalada dentro das bolas de Natal para que os visitantes se divirtam fazendo fotos e vídeos e marquem a @prefriobranco.

A partir das 18 horas, já esperando a população, haverá apresentação de Dj com música natalina, chegada do Papai Noel, presença do Papai Noel na casinha para tirar fotos e pintura corporal para as crianças.

ATENÇÃO: – O fechamento da Av. Getúlio Vargas para a visitação será a partir das 18 horas entre a rua Rui Barbosa e a Av. Brasil.