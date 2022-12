–É de costume o presidente da República que sai do poder deixar o Palácio da Alvorada, residência oficial, antes do dia 15/12. Se Bolsonaro não quer sair, sugiro a #Lula entrar com ação de despejo.

Senador Otto Aleanc, do PSD, partido do Petecão.

Em tempo: não seria a primeira vez o despejo…o próprio Exército já despejou Bolsonaro….

(…)