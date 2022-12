economia

Governo do Acre – De acordo com o boletim publicado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Acre registrou, pelo décimo primeiro mês consecutivo, superávit na balança comercial. Em novembro, o estado importou US$ 478 mil e exportou US$ 987 mil, resultando um saldo positivo de US$ 509 mil.

Em tempo: o que não significa que a vida das pessoas melhorou no Acre.

J R Braña B.