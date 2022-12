Não fosse a determinação e a coragem do ministro Alexandre de Coragem, do TSE, talvez nem eleição tivesse havido no Brasil e o país já tivesse se tornado uma ditadura das milícias.

Alexandre de Moraes, longe de ser perfeito e de ser imune a críticas…mas…

Não pode haver trégua à extrema-direita, que não age democraticamente em nenhum canto do mundo, porque a sua essência é a violência e o terror politicos.

J R Braña B.

PS: print imagem do ac